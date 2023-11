A Palazzo Chigi il punto sul Giubileo 2025, incontro governo-Santa Sede

Roma, 14 nov. (askanews) – Incontro tra governo e Santa Sede a Palazzo Chigi in vista del Giubileo 2025. Insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenti diversi ministri della squadra di governo; il sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Per la Santa Sede, presente tra gli altri il Segretario di Stato, il cardinale Parolin.

Un incontro, durato circa un’ora – riferisce una nota di Palazzo Chigi – in cui entrambe le parti hanno espresso “apprezzamento per la proficua e intensa collaborazione tra Italia e Santa Sede, per l’organizzazione di un appuntamento storico e globale che porterà a Roma e in Italia milioni di pellegrini da ogni parte del mondo”.

Il sindaco Gualtieri: “Ci si aspetta una partecipazione straordinaria, c’è il doppio impegno sulle opere e sugli investimenti e quello sulla predisposizione dell’accoglienza, che è partito con l’identificazione dei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi, e la predisposizione delle misure necessarie affinché gli eventi si volgano in sicurezza”. “La valutazione positiva sull’andamento degli interventi non deve indurci ad abbassare la guardia, anzi, a impegnarci di più, perché entriamo nei mesi decisivi”.

È stata ribadita “l’importanza anche culturale, oltre che spirituale, dell’evento”. La cabina di regia insediata a Palazzo Chigi continuerà a coordinare e monitorare l’andamento dei lavori.