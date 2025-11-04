A Palazzo Farnese incontro per il futuro dell'Europa nello spazio

Roma, 4 nov. (askanews) – A Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, è andato in scena l’incontro dedicato al futuro dello spazio commerciale europeo promosso da “The Exploration Company”. Un’occasione preziosa per riflettere, con il contributo di voci istituzionali e industriali, su come l’Europa possa rafforzare la propria sovranità strategica nello spazio.

“L’Europa non ha mai avuto una capsula spaziale, e poiché non abbiamo una capsula spaziale in Europa, ogni anno paghiamo in contanti, con i soldi dei contribuenti, mezzo miliardo agli Stati Uniti, a compagnie come SpaceX per mandare i nostri astronauti nello spazio. Quindi ho pensato che possiamo fare di meglio: possiamo mantenere qui il denaro, possiamo creare le tecnologie e i posti di lavoro in Europa. Ed è per questo che abbiamo avviato la nostra azienda di esplorazione, per costruire qui in Europa, e in particolare in Italia, la prima capsula europea riutilizzabile” ha dichiarato Helene Huby, CEO e Co-Founder di The Exploration Company. Kathy Lueders, Executive Advisor to the CEO, The Exploration Company; già Capo dello Human Spaceflight della NASA e Direttrice Starbase per SpaceX, ha poi aggiunto: “È davvero fondamentale per noi, soprattutto in questo periodo in cui la nostra economia spaziale sta crescendo così rapidamente, trovare modi per continuare a collaborare in tutta Europa, ma anche con i nostri partner commerciali negli Stati Uniti e nel resto del mondo. È quindi un momento molto entusiasmante per le aziende impegnate nell’esplorazione, perché stiamo costruendo una nuova capacità che l’Europa potrà offrire ai nostri clienti del settore spaziale ovunque”.

Un confronto che ha mostrato come le scelte politiche e industriali si siano già messe in movimento e di come l’Italia possa avere un ruolo chiave nella definizione di una strategia comune. In merito si è espresso l’Onorevole Andrea Mascaretti, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Space Economy: “L’Italia si è prefissata l’obiettivo di continuare a essere protagonista e leader in questo settore. Per farlo, innanzitutto, vuole cogliere la grande opportunità di un cambiamento che sta iniziando in questo momento, che è quello dell’accesso allo spazio da parte dei privati. Quindi, la Space Economy che nasce in Europa in questo momento, è già nata negli Stati Uniti con grandi imprenditori e quindi si è dotata prima di tutto di una legge dedicata per consentire ai privati, aziende italiane e non italiane che operano in Italia, di poter accedere allo spazio in modo sicuro attraverso regole certe, autorizzazioni e certificazioni. Questo è il primo passo”.

Il tutto a poche settimane dalla Ministeriale Spazio ESA (Agenzia Spaziale Europea), un momento chiave che servirà a definire priorità, budget e visione per il futuro dell’Europa nello spazio.