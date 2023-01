A Palermo 7 arresti: scoperto "uno statuto scritto" della mafia

Palermo, 24 gen. (askanews) – In queste immagini i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo eseguono i 7 provvedimenti cautelari (5 in carcere e 2 degli arresti domiciliari) che hanno portato allo smantellamento della famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale, del mandamento palermitano di Pagliarelli, di cui hanno fatto parte anche figure di vertice con ruoli importanti in passato, responsabili ad esempio della trasferta in Francia di Bernardo Provenzano per cure mediche e di mantenere i contatti col latitante Matteo Messina Denaro.

Le accuse per i 7 arrestati sono a vario titolo di associazione di tipo mafioso ed estorsione.

Dalle indagini sono emersi alcuni dettagli sul funzionamento delle famiglie mafiose inediti, come l’esistenza di un codice mafioso scritto che regolerebbe Cosa Nostra, uno “statuto” con regole più antichi redatto dai “padri costituenti”, a cui in alcune intercettazioni si fa riferimento più volte.