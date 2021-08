A Palermo biglietti di Coppa Italia gratis a chi si vaccina

Milano, 19 ago. (askanews) – Biglietti gratis per la prossima partita casalinga di Coppa Italia del Palermo per chi deciderà di vaccinarsi. E’ l’iniziativa promossa dal club rosanero e dall’Asp del capoluogo siciliano che vede concedere a chi sceglierà di sottoporsi alla somministrazione del siero, l’omaggio del tagliando per assistere al match dei siciliani contro il Picerno, in programma allo stadio Barbera il prossimo 21 agosto. Il dottor Francesco Cascio, referente dell’Asp di Palermo: “E’ stata la Palermo Calcio a offrire la disponibilità del biglietto a chiunque volesse vaccinarsi, per cui l’Asp di Palermo ha colto l’occasione al volo perché riteniamo che qualunque opportunità che possa incentivare alla vaccinazione, soprattutto i più giovani, sia utile – ha spiegato -.

Non è un escamotage, non è un sotterfugio per richiamare persone alla vaccinazione, ma una iniziativa per dare ulteriore motivazione a chi non volesse vaccinarsi”.

L’iniziativa sta riscuotendo successo e ha già visto presentarsi nel primo giorno di somministrazione decine di tifosi nell’hub allestito all’interno dello stadio. “Ieri su 75 vaccini, 70 sono prime dosi, oggi contiamo di farne ancora di pi . Certamente è una iniziativa lodevole che porterà i frutti che abbiamo sperato.

La seconda dose verr fatta nelle sedi dell’Asp o possibilmente torneremo allo stadio decideremo sulla base del numero di persone da richiamare”, ha concluso Cascio.