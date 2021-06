A Palermo Blocks: ripartono le grandi mostre internazionali

Palermo, 7 giu. (askanews) – È stata inaugurata all’Albergo delle Povere di Palermo la mostra “Blocks, storie di dialoghi oltre i limiti”. L’esposizione è il primo grande evento di arte contemporanea organizzato in Sicilia dopo il periodo più buio della pandemia e segna la ripartenza delle mostre internazionali. Si tratta di una riflessione sui “muri” del nostro tempo e della storia e sull’importante ruolo che l’arte e la cultura rivestono per il loro superamento come spiega l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà.

“Ventotto artisti da tutto il mondo che raccontano i limiti, le chiusure, i muri. Si va dai muri antichi come quello di Berlino ad antichi conflitti come quello israelo-palestinese tornato di attualità, fino a limiti più attuali che viviamo tutti come quello del coronavirus che viviamo tutti che ci ha bloccato dentro le mura domestiche, questa mostra serve per riprenderci il nostro sentimento di umanità, ritornare a vivere nel nome del dialogo e nel nome di una nuova socialità cercando di superare i blocchi del passato e tornare a farlo nel nome dell’arte, della cultura.

Quando artisti contemporanei raccontano questo in un luogo unico come l’albergo delle povere ecco che è un segnale di ripresa e di rinascita”.

Il percorso è diviso in quattro sezioni e tocca storie e coscienze ovunque nel mondo attraverso 54 opere: quadri, sculture, fotografie, installazioni, video e performance che affrontano da angolazioni diverse e con linguaggi creativi personali il tema dei “blocchi”, dei muri fisici, mentali e sociali.