A Palermo conferita laurea honoris causa a Luca Parmitano

Palermo, 17 mar. (askanews) – Grande emozione all’Università Lumsa di Palermo dove si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all’astronauta siciliano dell’Esa Luca Parmitano. Il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana e pilota collaudatore ha ricevuto il riconoscimento accademico in Economia e Management per aver dedicato la sua vita all’esplorazione e all’innovazione.

“È una laurea honoris causa inaspettata perché è un argomento assai desueto per chi come me si occupa di operazioni, io sono un astronauta e mi definisco un ‘operatore’ e quindi non mi occupo di economia aziendale”, ha detto Parmitano.

“Ma recentemente nel mio ruolo di capo dell’ufficio operazioni astronautiche mi sono avvicinato di più a quello che in Esa è il ruolo programmatico quindi in che modo l’agenzia immagina il futuro e per poterlo realizzare abbiamo bisogno di quelli che chiamiamo ‘decision maker’ ovvero chi alla guida politica prende le decisioni. Per poterlo fare noi dobbiamo essere in grado di mostrare i vantaggi di una economia spaziale di quella che si chiama ‘new space economy’.

“Nella consapevolezza che il mondo geopolitico, il mondo dell’economia, il mondo spaziale e industriale sono collegati ho quindi accettato di venire a Palermo per essere onorato di questa laurea pensando possa aggiungere rappresentatività al mio ruolo di ambasciatore per l’Agenzia Spaziale Europea”.

La cerimonia è stata aperta dal rettore della Lumsa Francesco Bonini, mentre la laudatio di Parmitano è stata curata dal professor Giovanni Battista Dagnino, presidente del Corso di Laurea magistrale di Economia e Management.

Poco prima dell’appuntamento in Ateneo, Parmitano è stato ricevuto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Palazzo Orleans per ricevere un altro prestigioso riconoscimento: la medaglia d’oro al valor civile.

“Luca Parmitano con tenacia, passione e competenza – scrive il governatore siciliano nella motivazione del conferimento – ha conquistato lo spazio e reso la missione spaziale un’avvincente avventura popolare come mai prima. Iconica la sua foto della Sicilia vista dallo spazio, esemplare il suo impegno sociale per la tutela ambientale e per il contrasto ai cambiamenti climatici A Luca Parmitano con gratitudine e l’auspicio di nuovi traguardi spaziali la medaglia d’oro al valor civile”.