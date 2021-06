A Palermo nasce Kultur Ensemble, istituto cultura franco-tedesco

Milano, 15 giu. (askanews) – È stato inaugurato ai Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo il Kultur Ensemble, il primo istituto di cultura Franco-tedesco al mondo. Si tratta del punto d’arrivo di quanto stabilito dal trattato di Aquisgrana firmato nel gennaio 2019 dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Credo che sia un’esperienza straordinaria quella che nasce qui oggi – ha commentato Benedetto Della Vedova, sottosegretario di stato al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale -.

E’ un’iniziativa francese e tedesca che non per caso parte dall’Italia essendo un’iniziativa rivolta all’arte e alla cultura, e altrettanto non per caso parte da Palermo. La proiezione mediterranea dell’Europa sarà decisiva nella ripresa post pandemica in termini sociali, in termini di sicurezza, in termini economici, lo sguardo oltre il Mediterraneo è essenziale”.

Quello dei cantieri culturali della Zisa rappresenta una residenza artistica, dal nome “Atelier Panormos – La Bottega”, che ospiterà artisti francesi e tedeschi tre volte all’anno, per tre mesi.

“Non è un’iniziativa franco-tedesca, ma una vera iniziativa europea che parte da Palermo – ha detto il sindaco Leoluca Orlando -. A Palermo sorge la prima delle otto residenze artistiche sparse per il mondo ed è la conferma di come Palermo riprende il suo cammino e diventa un punto d’incontro tra la dimensione mittleuropea e la dimensione mediterranea che è fortemente condizionata dall’Asia minore e dall’Africa. E credo che il senso di questa iniziativa sia il riconoscimento che Palermo può essere un ponte di collegamento di un tempo nel quale ci auguriamo che la ripresa della vita normale sia anche la ripresa del rispetto dei diritti di tutti”.