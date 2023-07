A Pamplona festa in piazza in attesa della corsa dei tori

Pamplona, 6 lug. (askanews) – A Pamplona festa in piazza in attesa dell’arrivo dei tori. È cominciato così nella città spagnola il festival di San Fermin, fra balli, canti e bevute di vino dalle “botas”, tradizionali borracce in pelle.

Dal 7 luglio comincia la vera e propria manifestazione: ogni mattina, fino al 14 luglio, sei tori, insieme con alcuni buoi, vengono fatti correre (encierro) lungo un percorso di circa 800 metri fra la folla che li guarda in sicurezza e chi invece decide di sfidare la sorte correndo davanti agli animali, che poi partecipano alla corrida.

L’evento attira migliaia di turisti ogni anno oltre alle critiche degli animalisti che vorrebbero mettere fine all’uccisione dei tori.