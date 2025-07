A Pamplona la folla in delirio per la festa di San Firmino

Milano, 7 lug. (askanews) – La folla in delirio per il “chupinazo”, il lancio del razzo che dà il via ai festeggiamenti a Pamplona, in Spagna, per la leggendaria festa di San Firmino. Migliaia di persone partecipano alla festa, che dura una settimana, e ai suoi famosi “encierros”: ogni giorno alle 8 ora locale, sei tori vengono liberati per correre dal loro recinto all’arena attraverso le strette vie del centro storico, su un percorso di 850 metri, mentre i corridori che li precedono cercano di rimanere vicini ai tori senza cadere o essere incornati.