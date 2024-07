A Pamplona si rinnova la tradizione di San Fermino, al via la festa

Pamplona, 6 lug. (askanews) – Come ogni anno si ripete a Pamplona la tradizione della festa di San Fermino, e i turisti – giovani e pieni di alcol – si affollano per partecipare alla corsa davanti ai tori, sport pericoloso che appassiona anche i locali. Il bianco e il rosso sono i colori tradizionali e la mattinata del 7 luglio ha visto il via delle giornate di celebrazione del santo.