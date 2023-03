Home > Askanews > A Pantelleria torna il Festival esperienziale "The Island" A Pantelleria torna il Festival esperienziale "The Island"

Pantelleria, 30 mar. (askanews) – Un posto magico per un’esperienza diversa e innovativa per gustare la musica in vacanza. Dopo il successo della prima edizione, The Island torna presso la meravigliosa isola di Pantelleria da giovedì 1° a domenica 4 giugno 2023 per far vivere ai suoi ospiti delle nuove esperienze diurne immerse nella natura all’insegna del benessere, che culmineranno in speciali live notturni in un universo fatto di musica di ricerca presso il resort Zubebi, headquarter del festival. Realizzato per spiriti liberi, visionari e creativi, il festival – che potrà nuovamente contare sul patrocinio del Comune e del Parco Nazionale di Pantelleria – vedrà anche la partecipazione di ospiti d’eccezione. Il festival The Island sarà alimentato da energia proveniente anche da fonti rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività collegate al festival stesso. Il festival offrirà numerose experience diurne – lezioni di yoga, escursioni di trekking e kayak, visite alle spa naturali, degustazioni dei prodotti tipici della Sicilia. Le giornate si concluderanno con delle experience notturne: a partire dalle ore 22, avranno inizio sul palco principale di The Island presso l’headquarter del festival, i live e i DJ set di grandi artisti internazionali, tra cui Palms Trax, Dj Tennis, Danilo Plessow e Saoirse che accenderanno anche quest’anno l’energia del festival con la forza della loro musica.

