A Parigi la conferenza di solidarietà con il popolo ucraino

Roma, 13 dic. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. La comunità internazionale è riunita a Parigi per una conferenza di solidarietà con il popolo ucraino, con l’obiettivo di fornire aiuti immediati per superare l’inverno e preparare la ricostruzione del Paese.

Dopo le conferenze di Lugano, Varsavia e Berlino negli ultimi mesi, questo incontro punta a neutralizzare la strategia applicata dalla Russia da ottobre, che consiste nell’attaccare le infrastrutture civili per colpire la popolazione ucraina e indebolire la resistenza.

La conferenza di Parigi, intitolata “Solidali con il popolo ucraino” (“Solidaires du peuple ukrainien”), si svolge al mattino al ministero degli Affari Esteri, alla presenza di Macron e Schmyhal, quest’ultimo ricevuto dall’omologa francese Elisabeth Borne al suo arrivo lunedì sera.

I temi principali della conferenza riguardano cinque settori fondamentali: l’energia, l’acqua, l’alimentazione, la sanità e i trasporti, per autare il popolo ucraino.

L’obiettivo immediato (…) è che la rete elettrica ucraina non crolli completamente, che non ci sia un blackout di diverse settimane, che l’acqua non congeli nelle tubature, perché resterebbero fuori servizio fino all’estate, hanno spiegato l’Eliseo e il Quai d’Orsay.

Oltre al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà in video-conferenza. “I Capi di Stato, capi di Governo e ministri di 47 Paesi saranno presenti”, ha indicato l’Eliseo. Per l’Italia sarà presente il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani. Grande assente la Cina, presenti invece ambasciatori dei Paesi del Golfo e dell’India. Partecipano anche il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale.