A Parigi la prima visita della neo-ministra degli Esteri tedesca

Roma, 9 dic. (askanews) – Pieno sostegno della Germania alla Francia, per un’Europa forte: parole della nuova ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, prima donna a ricoprire questo ruolo in Germania, che ha scelto, come da tradizione, Parigi come sua prima visita ufficiale all’estero e mentre il nuovo cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz è atteso già venerdì 10 dicembre in Francia. Un sostegno a 360 gradi per la presidenza di turno del Consiglio europeo, che la Francia assumerà dal 1 gennaio 2022.

“Dal primo all’ultimo giorno, potete contare sul sostegno della Germania, sul mio sostegno personale, sul sostegno di tutto il governo federale tedesco per poter lavorare insieme per un’Europa forte e sovrana”.

Baerbock è poi volata a Bruxelles, dove ha incontrato il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell.