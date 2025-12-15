A Parigi Louvre chiuso per uno sciopero dei dipendenti

Parigi, 15 dic. (askanews) – Un bel cartello davanti all’entrata: Louvre chiuso. A due mesi dallo spettacolare furto che ha fatto emergere le gravi falle nei sistemi di sicurezza, il museo lascia di nuovo fuori i visitatori, stavolta per uno sciopero dei dipendenti, creando non pochi disagi in un clima natalizio a Parigi.

L’assemblea sindacale ha votato la proposta di un’agitazione a tempo indeterminato a partire da oggi. I lavoratori denunciano “il peggioramento delle condizioni di lavoro” e “l’insufficienza di risorse”. “Nell’immediato, bisogna occuparsi della sicurezza di questa struttura, della ristrutturazione dell’edificio e bisogna creare posti di lavoro – ha dichiarato Christian Galani, rappresentante sindacale – 200 posti di lavoro persi in 15 anni, mentre le visite sono aumentate, è un peso gravoso da sopportare per il personale”.

I dipendenti riuniti in assemblea generale hanno votato lo sciopero all’unanimità. “Sappiamo che 400 persone hanno votato all’unanimità per lo sciopero di oggi. D’altra parte, siamo abituati al fatto che la direzione decida se aprire o meno una parte del museo. Noi riteniamo che, dato il numero di scioperanti se il Louvre decidesse di aprire, ciò significherebbe che non sono garantite le condizioni di sicurezza per il pubblico, il palazzo e le collezioni. Quindi la responsabilità ricadrebbe su di lui” ha spiegato Elise Muller, segretaria nazionale del sindacato SUD cultura.