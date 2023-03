A Parigi manifestazione contro la riforma pensioni approvata

Parigi, 16 mar. (askanews) – Membri del partito di sinistra La France Insoumise, compreso il leader Jean-Luc Melenchon cantano La Marsigliese, l’inno nazionale francese, con il pugno alzato davanti all’Assemblea Nazionale a Place de la Concorde, a Parigi.

Insieme a loro sono scesi in piazza centinaia di oppositori della riforma pensionistica del governo, tra cui molti giovani, dopo che il primo ministro Elisabeth Borne ha fatto ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione per far passare la legge sulla riforma che innalza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, aggirando il voto parlamentare.