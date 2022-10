A Parigi manifestazione del sindacato Cgt per aumento dei salari

Roma, 27 ott. (askanews) – A Parigi manifestazione di protesta organizzata dal sindacato di sinistra Cgt (Confédération générale du travail) per chiedere un aumento del salario minimo e maggiori aumenti salariali in linea con l’inflazione. Alla guida del corteo il segretario della Cgt, Philippe Martinez.

Una protesta che si svolge tuttavia in piene vacanze scolastiche e senza la partecipazione degli altri sindacati francesi presenti alla mega mobilitazione del 18 ottobre (FO, Solidaires e FSU), a cui avevano preso parte 107.000 manifestanti – secondo la polizia (300.000 per gli organizzatori) – in tutta la Francia.

Assente allora il principale sindacato francese, il Cfdt (Confédération française démocratique du travail). Un’altra giornata di mobilitazione è stata annunciata per il 10 novembre, scrive Afp.