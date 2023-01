A Parigi manifestazione per attivisti curdi uccisi dieci anni fa

Roma, 7 gen. (askanews) – Migliaia di persone sfilano a Parigi in omaggio a tre militanti curdi assassinati dieci anni fa nella capitale francese, una vicenda tuttora nelle mani dei servizi segreti e sottoposta a segreto di Stato. La marcia annuale riunisce la comunità curda dal 2013, ma quest’anno si svolge all’ombra dell’uccisione di tre curdi avvenuta pochi giorni fa in pieno centro ad opera di un uomo di 69 anni che ha confessato il suo “odio patologico” per gli stranieri.

Cemile Renklicay, membro del movimento delle donne curde di Francia, ricorda che si suppone il coinvolgimento dei servizi segreti turchi negli assassinii del 2013: “Se la vicenda del 2013 fosse stata chiarita forse quella del 2022 non sarebbe avvenuta. I curdi sono abbandonati a loro stessi, la Francia deve chiarire”.

“L’obbiettivo di questa manifestazione è chiedere la revoca del segreto di Stato” afferma Agit Polat, portavoce del Consiglio democratico dei curdi in Francia.

“Molti governi si sono succeduti dal 9 gennaio 2013 ma nessuno ha revocato il segreto di Stato per consentire alla giustizia di procedere. L’assassino è morto in carcere, ma oggi sappiamo che c’erano dei mandanti”.