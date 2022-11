A Parigi protestano le donne: 2 miliardi contro violenze sessuali

Roma, 19 nov. (askanews) - A Parigi, diverse migliaia di persone hanno sfilato tra Place de la Republique e Place de la Nation, per protestare contro la violenza sulle donne al grido di "Noi siamo forti, siamo orgogliose, e femministe e radicali e arrabbiate". Striscioni e cartelloni viola, promos...

Roma, 19 nov. (askanews) – A Parigi, diverse migliaia di persone hanno sfilato tra Place de la Republique e Place de la Nation, per protestare contro la violenza sulle donne al grido di “Noi siamo forti, siamo orgogliose, e femministe e radicali e arrabbiate”. Striscioni e cartelloni viola, promossi dal collettivo NousToutes, con scritte come “0.6% delle violenze condannate”, o “0.1% del Pil, è troppo?”. Le manifestanti e i manifestanti presenti chiedono infatti una legge quadro e un fondo di 2 miliardi per contrastare le violenze “sessiste e sessuali”.