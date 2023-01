Home > Video > A Parigi sei persone ferite a coltellate, fermato l'aggressore A Parigi sei persone ferite a coltellate, fermato l'aggressore

Parigi, 11 gen. (askanews) – Un uomo con un’arma da taglio ha aggredito alcune persone alla stazione ferroviaria di Parigi, la Gare du Nord. In sei sono rimaste ferite, tutte in modo lieve. L’aggressore, a sua volta ferito, è stato fermato e arrestato. Non ci sono ancora notizie confermate sulle motivazioni del gesto violento. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha ringraziato le forze dell’ordine intervenute per la “reazione coraggiosa ed efficace”.

