A Parigi torna Viva Tech, grande fiera su innovazione e startup

Parigi, 16 giu. (askanews) – A Parigi al via Vivatech, quinta edizione della grande fiera per le start-up e l’industria digitale, con relatori di prestigio come Mark Zuckerberg di Facebook e Tim Cook di Apple.

Tanti gli ospiti, molti collegati in videoconferenza a causa delle restrizioni per il Covid, e il numero di visitatori è limitato a 5.000 persone alla volta, l’area espositiva è stata dimezzata. Circa 1.400 gli espositori presenti, il 60% dal vivo, il resto nello spazio virtuale creato per l’occasione.

Per entrare serve il pass sanitario, test negativo fatto da meno di 48 ore, o un certificato di immunità.

Alla fiera si possono scoprire innovazioni come il taxi volante autonomo, il piccolo veicolo elettrico destinato al car-sharing di Renault, un controller intelligente collegato da Bluetooth che rende possibile ai non vedenti interagire con lo smartphone. Ma l’obiettivo principale di Vivatech è essere uno spazio di incontro e una rete per collegare start-up e investitori.

“Penso che il futuro degli eventi sia ibrido e questa è la prima esperienza di vita reale che avviene proprio qui davanti a noi – ha spiegato Julie Ranty, CEO di Vivatech – quando vedo i sorrisi sui volti delle persone sotto le mascherine e il desiderio di partecipare a Vivatech di persona allora penso che gli eventi fisici abbiano ancora un futuro luminoso davanti a loro perché, ancora di più alla fine di questa crisi, tutti noi abbiamo voglia di stare insieme, riconnetterci e parlare di nuovo”

Il Mobile World Congress di Barcellona continuerà questa tendenza alla riapertura delle grandi fiere internazionali dal vivo e si terrà dal 28 giugno al 1 luglio nella capitale catalana.