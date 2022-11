A Parma nascerà il centro per i farmaci biologici del futuro

Parma, 22 nov. (askanews) - Innovazione, diritto alla salute, ricerca, malattie rare, farmaci biologici. A Parma si sta costruendo il futuro della sanità e della salute, che riguarderà non solo gli italiani ma i cittadini del mondo. È qui che il gruppo Chiesi ha avviato i lavori per realizzare ...

Parma, 22 nov. (askanews) – Innovazione, diritto alla salute, ricerca, malattie rare, farmaci biologici. A Parma si sta costruendo il futuro della sanità e della salute, che riguarderà non solo gli italiani ma i cittadini del mondo. È qui che il gruppo Chiesi ha avviato i lavori per realizzare il Biotech Center of Excellence.

“Qui lavoriamo per cercare di sviluppare delle terapie innovative in ambito biotecnologico – ha spiegato Francesca Usberti, responsabile del Pharmaceutical development in ricerca e sviluppo di Chiesi -.

Questo centro si contraddistingue per un’unicità importante nelle realtà produttive italiane, che è quella di aver associato alla parte produttiva la ricerca e sviluppo che è distante da qui circa un chilometro. Quindi ci possiamo avvantaggiare di una competenza molto importante in ambito produttivo associata al tipico approccio di ricerca che ha contraddistinto Chiesi da sempre”. Il Centro sarà operativo dal 2024 e sarà specializzato nello sviluppo e produzione di principi attivi come anticorpi monoclonali, enzimi e altre proteine.

“Qui possiamo andare dal principio attivo fino alla produzione del prodotto finito e alla consegna al paziente – ha aggiunto Usberti -. Lo step in più è rappresentato dal fatto che possiamo partire ancora prima, dall’identificazione del target, dallo studio della patologia con i pazienti fino al disegno finale del prodotto. Quindi è un sistema di catena integrata dal disegno del prodotto fino alla consegna nelle mani del paziente”.

Dalle cellule al farmaco finito, quindi, fino all’imballaggio per il mercato internazionale, richiamando in Italia talenti e competenze tecniche cruciali per lo sviluppo di un know-how specializzato.

“Stiamo già incamerando persone già specializzate nell’ambito delle biotecnologie – ha confermato Antonio Magnelli, Head of Global Manufacturing Division del Gruppo Chiesi -. Pensiamo che questo nuovo impianto, verso la fine, quando sarà a tutti gli effetti lanciato, occuperà più di cento persone”.

L’incontro a Parma è stato anche l’occasione per raccontare l’impegno di Chiesi a favore della ricerca in Italia e in Emilia-Romagna. “È un investimento che sta al passo con la tradizione di questa ragione – ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – dove imprese straordinarie, e per fortuna ce ne sono tante, tra la quali Chiesi, fanno un investimento in relazione anche agli impegni di governo, Regione, istituzioni che garantiranno di nuovo e ancora quella che è la nostra cifra per competere con le parti più avanzate dell’Europa e del mondo: ricerca, innovazione e tecnologie.

Questo è quello che dobbiamo fare per tenere alta la competitività”.