A Pechino la parata per la vittoria con Xi, Putin e Kim

Pechino, 3 set. (askanews) – Con una grande parata di mezzi militari e eserciti nel centro di Pechino ha celebrato l’80mo anniversario della fine della seconda guerra mondiale.

Una dimostrazione di forza militare, ma anche diplomatica, con la partecipazione di 26 leader mondiali alla parata in Piazza Tiananmen. Fra loro il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un alla sua sinistra.

È stata la prima volta che Kim, Xi e Putin – considerati tutti rivali degli Stati uniti – si riunivano nello stesso luogo. Un segnale per Washington, tanto che che il presidente Usa in un post sul suo social network, Truth, ha accusato i tre di “complottare” contro gli Stati uniti.