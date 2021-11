A Piccadilly Circus la regina con il suo messaggio ambientalista

Londra, 3 nov. (askanews) – Sorpresa per chi per recarsi al lavoro si è trovato a passare questa mattina a Piccadilly Circus, a Londra. Sul gigantesco schermo pubblicitario visibile da tutta la piazza è apparsa la regina Elisabetta II con un estratto del messaggio che ha rivolto ai leader mondiali riuniti a Glasgow per la COP26: “Non è più il tempo delle parole, ma il tempo dell’azione”.

La regina non ha partecipato al summit sul clima su consiglio dei suoi medici, dopo il ricovero di una notte in ospedale per accertamenti.

È stata rappresentata dal principe Carlo.