A Port Sudan centinaia in coda per fuggire dalla guerra

Roma, 27 apr. (askanews) – Centinaia di persone sono in coda a Port Sudan, principale centro economico della costa sudanese, in attesa di essere evacuate dal Paese devastato da giorni dalla guerra. Diversi paesi hanno fatto partire il personale delle ambasciate e i civili via terra e via mare. Molti sono diretti in Arabia Saudita. I combattimenti, iniziati lo scorso 15 aprile, tra esercito sudanese guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) comandate dal suo vice e rivale, Mohamed Hamdan Daglo, sono continuati nonostante il cessate il fuoco imposto dagli Stati Uniti.

