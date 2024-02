A Rafah nuove tende per sfollati, mentre si teme operazione di terra

Milano, 15 feb. (askanews) - La Mezzaluna rossa monta nuove tende nella zona di Rafah, Sud della Striscia di Gaza, per accogliere nuovi profughi palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani. Gli arrivi non si fermano, la popolazione di Rafah è quintuplicata secondo funzionari locali dell'Oms, ...

Milano, 15 feb. (askanews) – La Mezzaluna rossa monta nuove tende nella zona di Rafah, Sud della Striscia di Gaza, per accogliere nuovi profughi palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani.

Gli arrivi non si fermano, la popolazione di Rafah è quintuplicata secondo funzionari locali dell’Oms, nonostante il crescente timore per una operazione di terra di Israele, che ha anche preparato un piano di evacuazione dell’area. Una possibilità definita dall’Onu illusoria. “Naturalmente, partiamo dal principio che lo spostamento forzato di popolazione è vietato dal diritto internazionale. Ma la realtà sul campo a Gaza è quella che è. I rifugiati a Rafah sono già stati sfollati diverse volte. L’evacuazione dei rifugiati a Rafah verso una zona sicura è un’illusione, non c’è nessuna zona sicura nella Striscia di Gaza” ha dichiarato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths.