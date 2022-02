“A Regenerated World”, gomma rigenerata per rigenerare il pianeta

Milano, 94 feb. (askanews) – La gomma è presente in ogni oggetto quotidiano che utlizziamo, che sia in casa o in viaggio. Oldrati Group, il gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone eco-sostenibili, ha lanciato la campagna “A regenerated world” per raccontare quanto sia fondamentale rigenerare la gomma. L’azienda lombarda usa la tecnologia Ogreen messa a punto in venti anni di sviluppo e ricerca: un processo unico nel suo genere basato sulla termomeccanica, che restituisce un prodotto con performance paragonabili alla gomma vergine.

Anche se una differenza c’è: l’impatto ambientale ridotto.

Con uno speciale video celebrativo è stata presentata l’opera d’arte “Another world is possible” realizzata dal noto artista Daniele Sigalot, in cui l’innovativo approccio Ogreen di Oldrati Group è stato frutto di interpretazione artistica. Come ha spiegato lo stesso Sigalot che per la sua opera ha utilizzato gomma rigenerata: “La genesi di questa opera nasce dall’esigenza di utilizzare un materiale che già aveva una identità chiara, ovvero una gomma destinata a una seconda vita, quindi rigenerata.

Partendo da questo punto ho giocato a fare l’universo, mi sono arrogato il diritto di creare un Pianeta, un Pianeta differente da quello che conosciamo ma che abbia similitudini che lo rendono riconoscibile, un Pianeta che non esiste, ma plausibile dove i continenti sono differenti e dove il mare è rosa”.

L’arte può essere un modo di veicolare dei messaggi molto importanti, ha spiegato Manuel Oldrati, CEO di Oldrati Group: “Abbiamo pensato come comunicare in modo diverso dell’importanza della gomma. Grazie a questo artista ci siamo illuminati e ispirati tant’è che stiamo pensando di mettere a dispsizione dei fondi per coloro che continueranno in questa visione e missione”, ha spiegato.

Per Oldrati l’opera di Sigalot potrebbe quindi essere solo la prima di una lunga serie di opere per offrire una lettura diversa sulle potenzialità della gomma rigenerata per contribuire a un mondo più sostenibile.

La gomma rigenerata da Oldrati permette di limitare la produzione di rifiuti e il consumo di materia prima vergine, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Attualmente la capacità industriale del Gruppo permette di rigenerare circa 1.200 tonnellate di gomma all’anno, con una conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Una capacità che deve essere raccontata anche attraverso l’arte.