A Reggio Emilia i ladri forzano la porta e rubano motoseghe e generatori

I “soliti ignoti” fanno razzia in un negozio di Reggio Emilia, dove da quanto si apprende i ladri forzano la porta e rubano motoseghe e generatori. Il raid criminale è avvenuto in un negozio per le forniture agricole nella zona periferica di San Maurizio. Secondo quanto spiegato dai media l’allarme dell’esercizio è scattato a notte inoltrata ed è arrivato alla centrale operativa del 112.

Forzano la porta e rubano motoseghe e generatori

I carabinieri della territoriale sono giunti sul posto ed hanno verificato che poco prima ignoti erano riusciti a entrare nell’attività commerciale scassinando l’ingresso. I ladri hanno puntato su alcuni prodotti in vendita ed il bottino è stato consistente: una trentina di motoseghe e alcuni generatori elettrici, per un valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro.

Bottino da decine di migliaia di euro

I ladri si sono poi dati alla fuga con un capiente automezzo necessario per trasportare quel bottino voluminoso. Le indagini dei carabinieri sono partite con lo screening delle telecamere presenti nella zona. Lo scopo è provare a ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del furto notturno. C’è il sospetto però che per il crimine sia stato utilizzato un veicolo rubato.