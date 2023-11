A Riad in Arabia saudita il vertice del Paesi arabi su Gaza

A Riad in Arabia saudita il vertice del Paesi arabi su Gaza

Riad, 11 nov. (askanews) – I leader presenti al vertice congiunto della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI) a Riad, in Arabia Saudita – che dovrebbe sottolineare l’urgenza di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, prima che il conflitto incendi la regione – hanno posato per la tradizionale foto di famiglia.

Nel corso del suo intervento, il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si assuma le proprie responsabilità e metta fine alla brutale aggressione israeliana a Gaza e al resto della Palestina, sollecitandto “l’immediata consegna di aiuti umanitari e medici” nella Striscia di Gaza e ribadendo il suo rifiuto dello sfollamento dei palestinesi da Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme occupata.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Wafa, Abu Mazen ha accusato Israele di minare la soluzione “due popoli, due Stati”, sostituendola con “politiche di insediamenti, annessioni, pulizia etnica e discriminazione razziale in Cisgiordania e Gerusalemme”.

Anche il presidente egiziano Al-Sisi ha chiesto un immediato cessate-il-fuoco “senza condizioni” del conflitto in corso tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.