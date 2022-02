A Rimini i lupi arrivano fino al mare: allarme ed inquietudine

A Rimini i lupi arrivano fino al mare e si moltiplicano gli avvistamenti da parte dei cittadini che postano considerazioni su social e pagine a tema

A Rimini i lupi diventano “bagnanti” ed arrivano fino al mare: in alcune zone della Riviera c’è allarme e si registra una certa inquietudine. In Emilia Romagna si sono moltiplicati gli avvistamenti ed alcune pagine Facebook tematiche hanno lanciato una sorta di “allarme”, a dire il vero non proprio giustificato, almeno in termini di incolumità generale per l’uomo.

Rimini, i lupi arrivano al mare: gli avvistamenti e le segnalazioni social

Ad ogni modo i media spiegano che presso un campo di Bordonchio a Bellaria Igea Marina è stato avvistato un giovane maschio, e già il plurale si resetta. L’animale avrebbe attraversato un terreno urbano a poca distanza dagli edifici. Un altro avvistamento ad onor del vero c’era stato a Poggio Torriana, sempre nel Riminese vicino a Bellaria-Igea Marina.

Perché i lupi scendono fino alle spiagge: i due motivi principali sono la socialità e la fame

Ma perché i lupi stanno scendendo verso il mare? Sono due i motivi principali: il vastissimo raggio di azione di animali sociali dai cui gruppi spesso vengono “espulsi” giovani maschi con velleità Alfa stroncate dai dominanti e le rotte invernali delle prede di elezione.

I cinghiali, prede abbondanti e molto più “convenienti” delle pecore

Quali prede in particolare? I cinghiali, che essendosi moltiplicati a dismisura ed essendo ormai animali inurbati attirano con sé i loro predatori naturali.

Per un lupo infatti è molto più economico predare un giovane cinghiale che azzardare assalti ai recinti elettrificati appenninici dei pastori o a greggi sorvegliate da cani molto poco benevoli e spesso grossi il doppio di loro.