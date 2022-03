A Rimini oltre 1.500 chef per i Campionati della Cucina Italiana

Roma, 28 mar. (askanews) – Dopo due anni di pandemia tornano ad accendersi le cucine della Federazione Italiana Cuochi, con la VI edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione nazionale per tutte le categorie culinarie.

Oltre 1.500 cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero salgono sul palco nei 4 giorni di gara per sfidarsi – singoli e a squadre – sulla cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 4 cucine per lo street food, sfide live sul palco centrale, 45 giudici, commissari, assistenti e tutto il personale organizzativo, oltre a giornalisti ed esperti del settore.

Il tutto per decretare i migliori cuochi italiani di categoria, senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti italiani, l’educazione a metodi di lavoro basati su qualità, tecnica, rispetto del territorio, attenzione al cibo e allo spreco alimentare.

Il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo

“Questo è un momento di confronto tra i cuochi e anche perché la cucina deve essere vissuta in presenza. Non si può degustare la cucina o un vino on line”.

Gianluca Tomasi, capitano della Nazionale italiana Cuochi: “Evento che tanto abbiamo desiderato, motivo per ritrovarsi colleghi di tutta Italia e di tutte le età perché la competizione non ha età”.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, all’interno della 7 edizione di Beer&Food Attraction, la fiera di riferimento per l’eating OUT, che si svolge in contemporanea alla 4 BBTech expo e all’11esimo International Horeca Meeting. Importante anche la partecipazione alle attività FIC del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura (PO Feamp), l intervento di Unioncamere, l adesione alla manifestazione del progetto Europeo su sostenibilità e prevenzione degli sprechi alimentari in cucina Life Foster e il riconoscimento internazionale della Worldchefs (Confederazione Mondiale dei Cuochi).