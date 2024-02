A Roma BuBBles Revolution, magico spettacolo con le bolle di sapone

Roma, 27 feb. (askanews) – Un magico show con le bolle di sapone. Il 2 e 3 marzo arriva a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, “BuBBles Revolution”, spettacolo di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi bubbles artist internazionali, insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia.

A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche, i due artisti conducono il pubblico in un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. “BuBBles Revolution non è uno spettacolo ‘di’ bolle di sapone, ma è uno spettacolo ‘con’ le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore”.

Marco e Rolanda, attraverso le loro mani e con l’ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza di figure, bolle sempre più grandi che si fondono, rivelando in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong.