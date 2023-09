A Roma "Cinema In Verde", il primo Festival di cinema ambientale

Roma, 30 set. (askanews) – A Roma fino al primo ottobre, “Cinema In Verde”, il primo Festival di cinema ambientale, con film inediti e internazionali che raccontano temi legati all’ambiente. Un evento gratuito all’Orto Botanico, con ospiti del panorama nazionale e internazionale. All’inaugurazione tra gli altri hanno partecipato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e Simonetta Lombardo, fondatrice di Silverback, agenzia di comunicazione green che ha ideato e realizzato la manifestazione.

Sabrina Alfonsi assessora all’Ambiente, Comune di Roma: “C’è veramente bisogno di un momento anche di respiro internazionale che accresca la consapevolezza del momento che stiamo vivendo rispetto all’ambiente. Il cinema attraverso le emozioni può parlare più di qualunque conferenza o azione”.

Simonetta Lombardo, fondatrice di Silverback: “Questo festival non nasce per fare propaganda, per film pedagocici su cosa è l’ambiente e quanto andrebbe rispettato in teoria, ma per coinvolgerci nelle storie piccole e grandi che parlano di temi ecologici, perché siamo convinti che i dati e le statistiche siano serviti moltissimo a cambiare la percezione dei dati ambientali ma che adesso non bastino più”.

Sei i titoli in gara: “Green Tide” che racconta l’indagine di una giornalista su delle alghe tossiche di una spiaggia in Bretagna; “Beating Sun”, storia di un architetto che per anni si batte per dare un po’ di ossigeno alla sua città realizzando un giardino naturale aperto a tutti; “The Horizon” in cui alcuni giovani di una periferia urbana lottano per mantenere l’ultimo scampolo di verde del loro quartiere; “The Dam” ambientato in Sudan sulle rive di una grande diga minacciosa; “And The Birds Rained Down”, su tre uomini anziani che decidono di ritirarsi dalla società e vivere in una capanna nei boschi; e l’italiano “Pluto”, storia di un veterano dell’esercito che vive da solo in un bunker ossessionato dalla minaccia di un antropocene nucleare.

Alla premiazione, il primo ottobre, in cui sarà annunciato il vincitore del premio Ginkgo d’oro, conferito da una giuria di esperti del settore cinematografico e ambientale, ci sarà Claudia Gerini. In programma momenti di confronto tra registi, attori e professionisti coinvolti nella rassegna. E nei pomeriggi spazio alla rassegna di film già usciti nelle sale negli ultimi anni, che hanno contribuito a creare una cultura sensibile all’ambiente e talk sui temi della sostenibilità nel cinema e sulla difesa della biodiversità per la vivibilità delle città. Il tutto in una cornice green nel cuore di Roma. Il Festival è un evento a ridotto impatto ambientale e carbon neutral. Grazie alla collaborazione con Zen2030, tutti i consumi della manifestazione legati alle categorie energia, mobilità, trasporti, ristorazione, materiali, alloggi e rifiuti saranno infatti monitorati, registrati e tradotti in emissioni di CO2eq.