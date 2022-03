A Roma e Milano presentati in anteprima “The Batman” e Juke Kiiro

Roma, (askanews) – Due serate in contemporanea, a Roma e Milano, per due anteprime assolute: Juke Kiiro e “The Batman”. La versione speciale del crossover compatto Nissan e il nuovo film della Warner Bros. Pictures sono stati presentati nei due eventi a Piazza della Repubblica a Roma e in via Santa Radegonda a Milano, a due passi da Piazza Duomo. In occasione della prima del film per la prima volta in esposizione c’era Juke Kiiro.

Il film, diretto da Matt Reeves, nelle sale dal 3 marzo, è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2022 e ha un cast stellare. Robert Pattinson veste i panni di Batman, mentre Zoe Kravitz quelli di Catwoman. Tra i nemici giurati dell’Uomo Pipistrello, Carmine Falcone, detto “Il Romano”, che ha il volto di John Turturro, mentre Colin Farrell e Paul Dano sono rispettivamente il Pinguino e l’Enigmista.

Nissan ha intrapreso una partnership promozionale con Warner Bros.

Pictures in vista dell’uscita. In questo periodo Nissan rafforza la propria comunicazione con uno spot pubblicitario con le immagini di JUKE accanto alla grafica del film The Batman. “Ogni storia ha il suo eroe, ogni eroe il suo complice”, questo il pay off del trailer che passerà in tv fino al 5 marzo.

Il design audace e moderno di Nissan JUKE trova una nuova veste nella versione speciale “Kiiro”, parola che in giapponese significa Giallo. Il nuovo ed esclusivo colore degli esterni Ceramic Grey, con tetto a contrasto Black, è impreziosito da dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali. Nel complesso JUKE Kiiro ha un look dinamico e accattivante allo stesso tempo, oltre ad una ricca dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza, con prezzi a partire da 27.350 euro.