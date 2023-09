A Roma ecco il Rotary Institute 2023

Roma, 18 set. (askanews) – Roma, la città eterna, ospita dal 15 al 17 settembre il Rotary Institute 2023, coinvolgendo rotariani e ospiti provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per incontrarsi, discutere e condividere idee su come migliorare comunità locali e globali. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “Change means Evolution”: l’Associazione è attualmente impegnata in una riflessione profonda sul proprio futuro.

Nella prestigiosa cornice de Convention Center La Nuvola un evento di grande importanza alla presenza del Presidente Internazionale 2023/2024 Gordon McInally e del Board Director 2022-2024 del Rotary International Alberto Cecchini, quest’ultimo ha parlato ai nostri microfoni:

“L’idea de La Nuvola è perché Roma non è solo la grande bellezza che conosciamo, ma c’è anche tutta la parte più contemporanea che volevamo raccontare. Parlano gli spazi architettonici, raccontano la nostra anima. Volevamo, parlando di cambiamenti, uno spazio che potesse in qualche modo indicare alle persone una modalità diversa di percepire gli spazi. Il Rotary ha un network di 1.400.000 soci nel mondo, con oltre 46.000 club in 200 Paesi. Abbiamo un’enorme rete internazionale, ma la nostra attenzione è sia alla comunità locale, che a quella internazionale. Mettiamo al servizio le nostre professionalità. Dobbiamo immaginare dei progetti che abbiano alla base sempre una sostenibilità, che possano avere un reale beneficio sulle persone”.

Il Rotary mira ad ampliare il proprio impatto coinvolgendo nuovi partner e realizzando progetti di maggior scala, monitorandone i risultati.