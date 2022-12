In queste giornate di festa la situazione a Roma è davvero critica per quanto riguarda i rifiuti.

Il piano Natale è fallito e le strade sono già invase dalla spazzatura, con i cassonetti completamente pieni.

A Roma fallisce il piano Natale: strade invase dalla spazzatura e cassonetti stracolmi

Con il Natale i cassonetti di Roma si sono nuovamente riempiti e le strade sono state invase dalla spazzatura. Le criticità sono iniziate a partire dal 24 sera e sono proseguite nei giorni seguenti. Il piano pensato da Ama, che ha predisposto per l’intero periodo delle festività natalizie un rafforzamento del personale per far fronte all’aumento della produzione di rifiuti, non è servito per fare il miracolo.

Il giorno di Natale, all’ora di pranzo, la situazione era critica in Via Pellegrino Matteucci, con i cassonetti pieni e tantissimi sacchetti intorno. Invasione di rifiuti anche su via Bove, per la gioia di gabbiani, roditori e altri animali. In Prati, alle 11.10, i rifiuti non sono stati ritirati in via Pietro Borsieri e i cassonetti erano pieni anche in Via Montello e Via De Calboli. Alle 13.10, su via Ostiense, la spazzatura si estendeva per metri interi.

“È anche una questione igienico-sanitaria” hanno fatto notare i cittadini.

La situazione critica a Roma

Stessa situazione su via del Porto Fluviale, così come in altre strade del quartiere Marconi. Giornata difficile anche in piazza San Giovanni, Circonvallazione Casilina e largo Bompiani. Rifiuti anche in piazza Tuscolo, via Statilia, via Cerveteri, via Casilina, via Dulceri a Tor Pignattara, via Costantino e via delle Sette Chiese a Garbatella. Stessa situazione in via Fregene e via Trevis, così come via Prenestina, via Lucchese, via Volpato, via Saffi a Monteverde.

Una situazione davvero molto difficile in tutta la città.