A Roma festival "Heroes": anteprime, premi e 40 anni Storia Infinita

Roma, 28 nov. (askanews) – La quinta edizione di “Heroes” si terrà alla Casa del Cinema di Roma dall’11 al 13 dicembre con il tema “The perfect show”: l’impatto delle nuove tecnologiche sulla natura artigianale del cinema e della serialità italiana e internazionale. Real time Production, Virtual set, Transmedialità e Intelligenza artificiale al servizio della produzione e della comunicazione di film e serie live action e d’animazione. “Heroes” è il “festival delle maestranze” che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. Quattro proiezioni in anteprima, 4 grandi ospiti internazionali, 2 concorsi per cortometraggi, 12 masterclass, 5 premi e 2 celebration costituiscono la proposta dell’edizione 2024 della kermesse.

Le proiezioni: “Soul eater” (Francia, horror, 2024) regia di Julien Maury e Alexandre Bustillo, con Virginie Deloyen (8 donne e un mistero) e Paul Hamy (Sorellanza), tratto dall’horror-thriller bestseller francese di Alexis Leipsker; “The silent planet” (USA, SCI-FI, 2024), regia di Jeoffrey St. Jules, con Elias Koteas (La sottile linea rossa) e Briana Middleton (The Inheritance). La vita di un malato terminale che sta scontando l’ergastolo su un pianeta deserto viene rivoluzionata; “Schirkoa: in lies we trust” (India, Francia, Germania, SCI-FI, 2024), regia di Ishan Shukla, con Golshifteh Farahani (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e Asia Argento. E poi “Heroes: la serie (Italia, docufiction, 2024) per la regia di Salvatore Bifano, Edoardo Gesumaria e Isabella Rossi, con Daniela Pensa, Alessio Desideri e Alessio Curzi.

E poi gli Heroes Awards, i premi internazionali dedicati a grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie “di genere” italiana e internazionale che nell’edizione 2024 saranno assegnati a: Heroes Master of Animation allo Story Artist Bruce morris (Pocahontas, Basil l’Investigatopo, Alla ricerca di Nemo); Heroes Action al regista Brando de sica (Mimì e il principe delle tenebre); Heroes Feature of the Year al documentario Il segreto di liberato con i registi Lorenzo Ceccotti, Francesco Lettieri, Giuseppe Squillaci e Giorgio Testi; Heroes Master al Costume Designer Carlo Poggioli (Parthenope, Le età dell’innocenza, Divergent).

Ai quattro premi originari del festival si affiancherà per la prima volta il nuovo Heroes Transmedia Award dedicato a produzioni che abbiano saputo raccontare storie simultaneamente su più media e piattaforme nel modo reale e in quelli digitali. Vincitrice del 2024 è la casa di produzione danese LEGO con la serie animata Lego dreamzzz!. La consegna del premio sarà preceduta dall’incontro “Transmedia per Kids e Teens” con interventi di Lorenza Lei (Resp.le Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio) e Carlo Rodomonti (Resp.le Marketing Strategico e Digital RAI Cinema e Pres. Unione Editori e Creator ANICA).

E ancora. La film school di “Heroes” prevede masterclass, keynote e talk con artisti e professionisti del cinema italiano e internazionale: Premi Oscar, David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro portano la loro esperienza dal set e per il set, sia live action che d’animazione. Tra gli ospiti dell’edizione 2024: Bruce Morris, Story Artist americano, che ha firmato la sceneggiatura di capolavori dell’animazione quali Basil l’investigatopo, Hercules e Pocahontas e serie animate quali Paddington Bear, Alvin Rock & Roll e Tom & Jerry Kids Show oltre agli storyboard di X-Men – Giorni di un futuro passato, Il cacciatore di giganti e Alla ricerca di Nemo;

Jonathan Bacheter, uno tra i 3D Artist francesi più attivi nel cinema internazionale e ha lavorato ai Visual Effects di grandi blockbuster “di genere” quali: FastX, Guardiani della Galassia 3, La Sirenetta, Thor: Love and Thunder e a serie quali The Acolyte e The Last of Us; Otto Schmidt, Character Artist e illustrator per serie animate e comics, che ha lavorato per anni sia con Marvel che con DC Comics ed è stato candidato agli Annie Awards per la serie Batman: The Long Halloween e ha lavorato a Justice League: Warworld e Superman: Man of Tomorrow; Tommy Andreasen, sceneggiatore e Showrunner, ha scritto e prodotto serie animate LEGO quali: Lego dreamzzz, Ninjago, Legends of Chima e LEGO Nexo Knights e collaborato a LEGO Star Wars: All-stars e LEGO Hidden side. È uno dei più influenti transmedia producer dello studio danese ed europei; “Production Design – Carmine Guarino (Parthenope, Comandante); Costume design – Veronica Fragola (Citadel: Diana, Suburra: la serie); 3D Sculpting – Andrea Salvatori (House of the Dragons, Love, Death & Robot); Virtual production – Nicola di Meo (The Opera, Bunny man); Sci-fi series: Never too late – Lorenzo Vignolo (regista), Saverio de Chirico (produttore creativo) e Dario Lanzellotti (compositore); VFX SUPERVISOR – Vincenzo di Natale (Hanno ucciso l’uomo ragno, Romulus); Art direction & AI – Alessandro Risuleo (Shortcut, In the Trap, Baloon Museum); Head of aquisition – Annalisa Liberi (Rai ragazzi); Production Design – Giuliano Pannuti (The Return, Citadel: Diana).

La giuria internazionale chiamata a premiare i vincitori individuati tra i 10 finalisti delle due sezioni Corti d’Autore e Corti d’Accademie è composta da Jonathan Bacheter (3D Artist), Otto Schmidt (Character Artist), Sabrina Perucca (Direttore Artistico Romics) e Lorenzo Vignolo (Regista) presieduta dal Direttore Artistico Max Giovagnoli. I vincitori dei concorsi, ai quali si sono iscritte opere provenienti da 26 Paesi, saranno premiati da Crew United, network europeo per i professionisti dell’audiovisivo, e Biunivoca/PolygonFlow con la piattaforma Dash con tool di World-Building per la real time production.

In occasione del suo 40esimo anniversario, una proiezione speciale del film “La Storia Infinita” (1984) sarà organizzata in collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, con un’introduzione della critica cinematografica Eva Carducci e uno spazio dedicato alla seconda edizione della campagna “We Are Stories” promossa da FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO, che racconta le storie, i sogni e le aspirazioni di giovani donne professioniste del mondo della produzione cinematografica e audiovisiva, nata con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul valore dell’industria culturale e sulla necessità di fruire dei contenuti digitali in modo legale al fine di contrastare la pirateria.