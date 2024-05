A Roma "futurBella", un omaggio al Futurismo e alla creatività

Roma, 31 mag. (askanews) – Inaugurata a Roma “futurBella”, la mostra ideata da Raffaele Curi negli spazi di rhinoceros della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. Un omaggio al Futurismo, con Fortunato Depero, uno dei suoi massimi esponenti, ma anche alla creatività e all’innovazione, con uno sguardo al cinema attraverso i costumi del film “Povere Creature” di Yorgos Lanthimos per cui Holly Waddington ha vinto l’Oscar ispirandosi proprio al Futurismo.

Fino al 30 novembre una “mostra esperimento” (con ingresso gratuito) che coinvolge il palazzo, attraverso i sei piani, e il visitatore attraverso vari stimoli; e racconta il Depero, pittore, scultore, illustratore, scenografo, costumista, designer. Dalla bottiglia di Campari alle Marionette. Raffaele Curi: “Del Futurismo mi affascina che Depero fa entrare nelle arti maggiori le arti minori, il design, la pubblicità, la famosa bottiglia del Campari, chi non la conosce? Non tutti però sanno che quella bottiglia è stata disegnata da un grandissimo artista, da Depero”.

E ancora installazioni e performance, proiezioni. Alda Fendi, presidente Fondazione Alda Fendi – Esperimenti: “Tutto il Palazzo è futurBella, ci sono i pattinatori che pattinano per tutti i piani, ogni piano rappresenta qualcosa del Futurismo, in un piano c’è ‘La fontana malata’, la poesia – di Aldo Palazzeschi – che si sente anche in audio con la voce di Raffaele Curi, in un altro piano troveremo anche una performance strana con un mare di mutande attaccate in alto, che sono dell’inizio del Futurismo, insomma il Futurismo è attuale e noi vogliamo farlo capire a tutti perché per noi è davvero contemporaneo”.