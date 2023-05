A Roma gli attivisti Ultima Generazione si spogliano per il clima

Roma, 4 mag. (askanews) – A petto nudo in strada “per denunciare l’oscenità del Governo, che continua ad assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici estremi e ad alimentarne la causa, foraggiando senza scrupoli l’industria del fossile”. È l’ultimo blitz del collettivo Ultima Generazione organizzato avvenuto il 4 maggio nel centro di

Roma, in via del Tritone, al semaforo di piazza Barberini.

Sette attivisti della campagna “Non paghiamo il fossile” promossa da Ultima Generazione hanno bloccato la strada e si sono tolti la maglia restando nudi dalla cinta in su; uno di loro si è denudato totalmente. Dopo pochi minuti di blocco, sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che in poco tempo hanno portato via i presenti.