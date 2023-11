A Roma i 100 anni del Consiglio nazionale delle Ricerche

Roma, 21 nov. (askanews) – Si sono concluse sabato 18 novembre le celebrazioni del Centenario della fondazione del Consiglio nazionale delle ricerche. L’evento è stato ospitato presso la sede centrale di Roma dell’Ente ed è stato presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A margine dell’evento abbiamo parlato con Emilio Campana, DIITET – Dipartimento di Ingegneria, Informatica e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti:

“Il CNR è il nostro ente di ricerca, il più antico italiano. Questo ente è conosciuto in tutto il mondo ed apprezzato in tutto il mondo. Siamo impegnati sempre per essere sul fronte della ricerca e per dare supporto al sistema paese: un supporto scientifico e tecnologico. Siamo al servizio delle istituzioni, dell’amministrazione centrale e lo facciamo con una punta d’orgoglio”.

Inoltre è intervenuta la Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza:

“È stato un bel compleanno per il CNR con la ricerca scientifica connessa e con tutte le persone che hanno partecipato e le autorità che hanno portato il loro saluto, primo fra tutti il Presidente Mattarella che ha trasmesso il nostro messaggio ossia che la ricerca è l’alternativa alla guerra e rappresenta la pace”.

L’evento è stato patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha visto anche la presenza della Banda Musicale della Marina Militare.