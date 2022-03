"Roma allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?” In via Puoti i suini allattano per strada i loro cuccioli

A Roma i cinghiali allattano per strada i loro cuccioli e al di là dell’immagine idilliaca resta il problema della presenza ormai massiccia degli animali selvatici in pieno centro. Una foto in particolare sta facendo il giro del web e dei media: è quella di due mamme cinghiale che, approfittando della conformazione in discesa dolce di una strada, via Basilio Puoti nel XIV Municipio, di sdraiano ed offrono i capezzoli ai loro “allievi striati”.

A Roma ormai i cinghiali allattano per strada

L’episodio è stato denunciato dalla consigliera regionale della Lega Laura Corrotti, che ha scritto: “Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?”. Il XIV Municipio tra l’altro sembra essere luogo di particolare elezione per la popolazione di cinghiali che ormai vive stanzialmente nella capitale.

I precedenti a via Doni ed al “Gemelli”

Un anno fa i suini fecero notare la loro presenza a via Doni, dove rovistare nei cassonetti dei rifiuti era diventata la loro attività prediletta. Poi a febbraio due grossi maschi con relative femmine fecero la loro comparsa improvvisa nel parcheggio del Policlinico Gemelli, inducendo molti congiunti dei pazienti, operatori sanitari e personale del nosocomio romano a chiudersi in auto al loro passaggio.