A Roma il convegno Cybersicurezza e Direttiva NIS2

Roma, 16 ott. (askanews) – Alla Sala Zuccari del Senato è andato in scena un convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre. Un evento organizzato dal senatore Costanzo Della Porta con il supporto di Pilat&Partners, che ha offerto un’approfondita riflessione sulle nuove opportunità di difesa dagli attacchi informatici, coinvolgendo figure di spicco del panorama politico e tecnologico.

“Parliamo di NIS2, la nuova direttiva europea sulla cybersicurezza che amplia la platea dei soggetti che devono osservare alcune regole di condotta per proteggerci, per proteggere i dati soprattutto dalle intrusioni esterne. Quindi una norma importantissima che travede oggi nella platea anche i servizi sanitari. Non c’è Asda in Italia che non abbia subito un attacco hacker e cambia anche il paradigma che deve diventare anche un paradigma culturale. Noi dobbiamo comprendere quanto la sicurezza cibernetica sia fondamentale perché le istituzioni e le imprese possano svolgere al meglio il loro lavoro”.

La NIS2 e la sicurezza cibernetica in primo piano, in particolare il ruolo centrale della formazione e delle piccole-medie imprese con l’intervento della dott.ssa Ilaria Ricci della Fondazione Italia Digitale: “Ora più che mai anche rispetto a quelli che sono i temi legati alla NIS2 dobbiamo imparare a sensibilizzare quello che è il nostro territorio, il nostro paese partendo dalle nuove generazioni fino a arrivare ai grandi giganti. Quindi non solo le grandi imprese, non solo i governi, non solo istituzioni ma dobbiamo anche ridurre le distanze su questi temi, su quelli che sono invece i cittadini e le nuove generazioni”.

Ha chiuso poi la giornata il dott. Giuseppe Izzo ricordando che gli attacchi informatici non solo rappresentano un rischio per la sicurezza delle aziende, ma possono anche causare gravi perdite economiche, soprattutto per le piccole e medie imprese.

“NIS2 è un’opportunità, non la vediamo come un’imposizione, non la dobbiamo vivere come un obbligo ma come un obbligo morale perché dobbiamo difendere le nostre aziende. I nostri lavoratori, il know-how e i dati sono patrimonio dell’azienda. Difendiamo le nostre aziende”.

Convegno che ha messo in luce il ruolo cruciale della Direttiva NIS2 per il futuro della cybersicurezza in Italia. Confermando l’urgenza di un’azione coordinata tra istituzioni, aziende e cittadini per affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso.