A Roma il primo caffè tostato al sole, ecco “PuroSole”

Roma, 28 feb. (askanews) – Una torrefazione a cielo aperto che produce caffè biologico senza emissioni di CO2, solo con il calore e la luce del sole. E’ PuroSole, il Caffè solare, il primo caffè tostato al sole, che viene tostato esclusivamente con i raggi del sole, grazie a una tecnologia innovativa brevettata in Italia.

L’idea è della start-up Digitarch Farm, che per alcuni anni ha sperimentato e affinato la tecnologia degli eliostati, quegli specchi che ruotano inseguendo il sole.

Dall’idea ai fatti sono passate centinaia di prove, ma oggi questa tecnologia innovativa è disponibile per tutti quei torrefattori che vogliano avviarsi verso la nuova transizione ecologica sperimentando un sistema produttivo che offre risultati nettamente superiori dal punto di vista qualitativo rispetto alle apparecchiature tradizionali ad aria calda.

La luce del sole viene concentrata nel punto di tostatura da decine di specchi, penetra nel caffè verde che in pochi minuti cambia colore e sprigiona il suo aroma.

Si tratta di una tostatura naturale e sana. In questo modo, rispetto alle torrefazioni tradizionali, si evitano 400 kg di Co2 per ogni 1.000 kg di caffè prodotto e in un anno si arriva a risparmiare 30.000/60.000 Kwh con un notevole vantaggio economico.