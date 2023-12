A Roma il primo festival delle maestranze di cinema e tv

Roma, 14 dic. (askanews) – Heroes International Film Festival – alla Casa del Cinema di Roma e all’Istituto Europeo di Design di Roma dal 13 al 15 dicembre – torna quest’anno con il tema “Vicino, Lontano”. La manifestazione celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e transmedia con focus editoriale sulle storie e sui mestieri che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. Tre anteprime italiane di lungometraggi – 1 global celebration 4 ospiti internazionali – 2 concorsi per cortometraggi – 12 masterclass-keynote – 5 premiati internazionali per celebrare la creatività, la tecnologia e le arti visive applicate al cinema e alle serie per tv e piattaforme online.