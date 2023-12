A Roma in piazza contro antisemitismo, l'Imam: appoggio ai fratelli ebrei

Roma, 5 dic. (askanews) – “A due mesi da quanto successo in Palestina siamo qui per la seconda volta, dopo l’incontro alla grande sinagoga di Milano dove abbiamo potuto dare tutto il nostro appoggio ai nostri fratelli ebrei per quello che è successo e qui cerchiamo di fare altrettanto”. Così Abd Al Ghafur Paolo Masotti, Imam, Responsabile del Dialogo religioso per la Co.Re.Is, a margine della manifestazione “No Antisemitismo. No Terrorismo”, organizzata dalla Comunità Ebraica di Roma e l’Ucei, a Piazza del Popolo, a Roma.

“Bisogna scindere la religione da quello che non è religione”, ha aggiunto “per la religione ebraica e quella islamica la violenza è aborrita, tanto che è scritto ‘chi uccide un uomo è come se uccidesse l’umanità intera’, noi cerchiamo di dire questa cosa che nessuno conosce, i terroristi men che meno, ma chiediamo aiuto alle istituzioni perché se non abbiamo il loro aiuto queste sono parole al vento che non servono a niente”.