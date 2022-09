A Roma in scena L’Aperossa: cinema, musica, archivi e memorie

Roma, 14 set. (askanews) – Cinema, musica, archivi, memorie. Fino al 18 settembre 2022 va in scena a Roma L’Aperossa, la manifestazione ideata e organizzata dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per promuovere ed integrare esperienze, luoghi e storie di contesti da valorizzare.

Un ricco programma culturale negli spazi adiacenti alla Centrale Montemartini di Roma, con proiezioni, concerti ed esplorazioni con un calendario diviso per fasce, dalle ore 17 a mezzanotte.

Si inizia con il “CinemaLab”, laboratorio di archeologia cinematografica per ragazzi, a cura dei ricercatori AAMOD, destinato ad un pubblico dagli 8 ai 14 anni e con la rassegna cinematografica “Dal film al libro” dedicata alle pellicole del catalogo AAMOD che gli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction del campus di Roma della Nuova Accademia di Belle Arti hanno scelto per l’elaborazione e creazione di volumi grafici, che verranno presentati e discussi dagli stessi ragazzi prima della proiezione dei titoli.

Spazio poi alle visite guidate al Museo della Centrale Montemartini con “Un giorno al Museo”, a cura dell’Associazione Vita Romana, tramite approfondimenti sull’arte del mosaico e sulla trasformazione urbanistica della città. Altri itinerari outdoor saranno invece quelli proposta in “Esplora”, con passeggiate organizzate dall’associazione culturale Marmorata169 che proporrà sei attraversamenti urbani tra le strade del quadrante Testaccio-Ostiense-Garbatella tra storia, architettura e letteratura. Dalle 21 l’Aperossa srotolerà il suo schermo cinematografico con una serie di film documentari. L’ultima parte della programmazione giornaliera, alle ore 23, sarà dedicata alla musica con live performance.

Vincenzo Vita, presidente AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico): L’Aperossa è una vera avventura crossmediale perché dentro di sè ha teatro, esperienze, passeggiate e territorio, accordi con atenei. E’ il senso dell’Archivio che guarda al passato ma vuole disegnare un futuro al passo con l’innovazione tecnologica”.

L’APEROSSA è un progetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura; è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE e con il contributo del MiC – Direzione Cinema e Audiovisivo. Partner dell’iniziativa sono NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Associazione culturale Marmorata169 e Associazione Vita Romana. Sponsor Euroma 2. La manifestazione è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione alla mail eventi@aamod.it