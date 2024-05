A Roma la finale del Best Global ITALICUS Bar Artist

Roma, 14 mag. (askanews) – Mettete tredici bartender professionisti provenienti da tutto il mondo all’interno di una competizione basata sull’arte nella mixologia, con il Colosseo sullo sfondo. Si potrebbe sintetizzare così la ricetta del successo della sesta edizione del Best Global ITALICUS Bar Artist dell’ART OF ITALICUS Aperitivo Challenge 2024, il contest ideato da ITALICUS Rosolio di Bergamotto per celebrare l’arte e la creatività nella mixology.

Una gara avvincente nella quale i tredici bartender hanno ideato dei cocktail ispirandosi ad una forma d’arte. Ad avere la meglio è stata Esmeralda Castrogiovanni, bartender proveniente da Barcellona, che si è aggiudicata il primo posto con il suo cocktail “Alloway”. Abbiamo parlato con Esmeralda Castrogiovanni, vincitrice del Best Global ITALICUS Bar Artist 2024:

“Il mio cocktail è stato ispirato alla pop art, l’ho chiamato così in onore alla persona che ha dato il nome a questa forma d’arte, Lawrence Reginald Alloway. Gli ingredienti sono ITALICUS, bitter blanc, soda di mele”.

Oltre all’arte ed alla mixologia, grande protagonista dell’evento è stato ITALICUS Rosolio di Bergamotto, liquore ideato e commercializzato da Giuseppe Gallo.

“Quest’anno è l’edizione con più performers da tutto il mondo” – dichiara Giuseppe Gallo, . Oltre 750 bartender ci hanno mandato le ricette, abbiamo 13 finalisti che vengono da 13 nazioni più una wild card che verrà data alla Danimarca. Un livello altissimo: la vincitrice arriva da una drinkery house di Barcellona risultata il miglior bar al mondo. ITALICUS è partito un po’ come un sogno ed una sfida, volevo portare il made in Italy per il mondo creando un aperitivo che raccontasse la bellezza dell’Italia”.

La neo Best Global ITALICUS Bar Artist 2024, Esmeralda Castrogiovanni, si è aggiudicata un programma di mentorship con Julio Cabrera, icona internazionale nella mixology e proprietario del Cafe La Trova di Miami, uno dei più rinomati locali nella classifica dei World’s 50 Best Bars del 2023.