A Roma la manifestazione contro Netanyahu: "Bibi dittatore"

Roma, 10 mar. (askanews) – Manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita nella capitale. Le proteste che da giorni vanno avanti in Israele contro la riforma della giustizia voluta dal governo sono arrivate anche a Roma, mentre il premier incontrava la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al sit-in i manifestanti hanno mostrato cartelli e striscioni con “Roma tifa per Israele democratica” e foto di Netanyahu con scritto “dittatore”. Hanno anche intonato cori con “Bibi dittatore”, in lingua ebraica. “Siamo dalla parte degli israeliani che chiedono la democrazia” hanno detto le persone in piazza.