A Roma la mostra "Antonio Bernardini: la scoperta di un artista"

Roma, 27 nov. (askanews) – Sarà a Palazzo Mattei di Paganica a Roma fino al 12 dicembre la mostra “Antonio Bernardini: la scoperta di un artista”, curata da Francesco Picca. Bernardini è stato anche direttore del Museo Civico e Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” di Barletta, e molto attivo nella salvaguardia del patrimonio artistico.

L’ambasciatore Antonio Bernardini, nipote dell’artista, ha spiegato: “Amava l’arte, viveva in questa maniera conflittuale il rapporto tra le funzioni che svolgeva e il mondo esterno, e quando tornava a casa riversava questa sua forza interiore, questa sua rabbia, nelle tele, con una quantità di colori impressionanti”.

La mostra include circa trenta opere tra dipinti a olio, disegni, grafiche, fotografie, lettere personali e manoscritti, dagli anni Quaranta ai Settanta. Al centro del progetto espositivo, c’è anche il documentario “Antonio Bernardini: Io Amo Vivere”, realizzato da Paola Bernardini, pronipote dell’artista. La mostra sarà dal 24 gennaio al 27 febbraio del prossimo anno a Barletta, a Palazzo San Domenico.