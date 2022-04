A Roma la mostra di Paola Salomè “La Gioia di Vivere a Colori”

Roma, 26 apr. (askanews) – Alla Galleria La Pigna di Roma, nel prestigioso Palazzo Maffei Marescotti, è in scena l’esposizione dell’artista Paola Salomè, intitolata “La Gioia di Vivere a Colori” che ha l’obiettivo di trasmettere al pubblico un messaggio di positività e amore per la natura e la vita in un momento storico segnato da vicende tristi e dolorose. L’artista ha trasformato un periodo negativo come è stato per molti il lockdown in un periodo positivo e ricco di fermento artistico.

L’artista, Paola Salomè: “La gioia di vivere a colori è concentrata sui quadri, sui colori, che ho utilizzato per rappresentare tutte le mie emozioni, tutte le gioie che attraversano il mio cuore, come la vita”.

L’esposizione di Paola Salomè vuole essere uno spunto per risvegliare quegli animi intorpiditi dal grigio dei giorni che abbiamo vissuto con la pandemia prima e con la guerra ora: la vivacità dei colori, la fluidità delle linee, il senso di libertà che queste opere emanano esprimono una magia delicata attraverso la quale ognuno di noi può trovare un senso di pacificazione e di armonia con l’universo.

La mostra è curata da Leonarda Zappulla critico e storico dell’arte: “Il linguaggio pittorico di Paola Salomè trae ispirazione dalla realtà, rivelando il vivo desiderio dell’artista di rappresentare la natura irradiata dalla luce della vita. Dalla visione dei suoi dipinti emerge una folgorante energia positiva: l’uso di cromie brillanti e intense caratterizza la sua produzione, costituita da opere in cui il dato reale è solo un punto di partenza da cui sconfinare per dare libera espressione all’estro creativo, che permette all’autrice di rappresentare il vero in maniera spontanea ed istintiva assolutamente sua e immediatamente riconoscibile”.

Paola Salomè fa parte del progetto I Narratori del Nostro tempo commentate da Vittorio Sgarbi.

La Gioia di vivere a Colori personale di Paola Salomè, sarà visitabile alla Galleria La Pigna – Palazzo Maffei Marescotti, Via della Pigna 13 – fino al 29 aprile 2022 con i seguenti orari: dalle 15:00 alle 19:00 (lun. – ven.) sabato dalle 10:00 alle 13:00.