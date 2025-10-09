A Roma la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni"

Roma, 9 ott. (askanews) – Esplora il fenomeno dei luoghi in cui fedeli di diverse religioni si ritrovano per pregare e condividere spazi sacri, rivelando storie, intrecci e patrimoni comuni nel bacino del Mediterraneo la mostra “Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni”, a Villa Medici fino al 19 gennaio 2026. Pratiche rituali, racconti fondatori, figure tutelari e spazi sacri condivisi a volte si intrecciano, infatti, all’interno delle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam.

L’esposizione ideata e prodotta dall’Accademia di Francia a Roma, dal Mucem di Marsiglia, e dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, riunisce opere antiche provenienti da collezioni francesi, italiane e vaticane, in dialogo con creazioni contemporanee. Il percorso espositivo propone un viaggio attraverso gli itinerari del sacro, da Gentile da Fabriano a Chagall, passando per Le Corbusier, con prestiti eccezionali provenienti, fra gli altri, dai Musei Vaticani, dal Museo Ebraico di Roma, dal Museo del Louvre e dal Mucem.

Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia, ha sottolineato: “E’ un’esposizione ambiziosa per il tema su cui è costruita, mette in rilievo figure e luoghi condivisi da fedeli di diverse religioni, e già solo questo concetto, oggi, non è scontato”.